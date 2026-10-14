В 2026 году на Ямале обновили более 150 километров дорог. План перевыполнен на 27 километров, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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