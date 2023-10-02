Кроссовер Tesla Model Y пользуется небывалым спросом на многих рынках Европы: он популярнее моделей от Volkswagen и Peugeot

Электрический кроссовер Tesla Model Y в августе вернул себе лидерство на европейском авторынке. Как отмечают аналитики авторитетной исследовательской компании JATO Dynamics, этот инновационный электрокар продолжает уверенно лидировать в рейтинге продаж по итогам восьми месяцев 2023 года.
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