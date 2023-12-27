Два дополнительных авиарейса вводят в Карелии на новогодних каникулах

Дополнительные рейсы вводят в Карелии в новогодние каникулы, рассказали в Минтрансе республики. В период новогодних каникул вводятся 2 дополнительных рейса по маршруту Петрозаводск – Екатеринбург (2 и 9 января), а рейсы по маршруту Петрозаводск – Калининград от 7 и 14 января будут выполнены на воздушных судах большей вместимости SSJ-100.