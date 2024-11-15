Вкладывается в нефтегазовый сектор: Иран инвестирует в бурение скважин Татьяна АрестоваИран принял решение направить 800 млн долларов на обновление оборудования, необходимого для бурения нефтегазовых скважин.
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