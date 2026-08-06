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Сирия: утраченный стратегический плацдарм или перезагрузка?

Сирия: утраченный стратегический плацдарм или перезагрузка?

Дамаск ведет переговоры с Вашингтоном о снятии последних крупных ограничений. По данным западных СМИ, сирийские чиновники пообещали в ближайшие дни уменьшить зависимость от поставок российской нефти в обмен на отмену санкций США и исключение страны из списка спонсоров терроризма.

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