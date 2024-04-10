Суд ЕС снял санкции с российских бизнесменов Фридмана и Авена

Ограничения против них были введены 28 февраля 2022 годаСуд ЕС в Люксембурге постановил снять санкции Евросоюза, введенные ранее в отношении российских предпринимателей и сооснователей концерна «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена.
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