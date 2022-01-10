Стали известны победители «Золотого глобуса — 2022»

В Лос-Анджелесе прошла закрытая церемония оглашения результатов «Золотого Глобуса». В этом году мероприятие прошло без красной дорожки, а также без участия знаменитостей и журналистов Лауреатом в номинации «Лучший фильм — драма» стал «Власть пса».