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Стали известны победители «Золотого глобуса — 2022»

Стали известны победители «Золотого глобуса — 2022»

В Лос-Анджелесе прошла закрытая церемония оглашения результатов «Золотого Глобуса». В этом году мероприятие прошло без красной дорожки, а также без участия знаменитостей и журналистов Лауреатом в номинации «Лучший фильм — драма» стал «Власть пса».

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