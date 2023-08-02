Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Бреннан Менелл: «Капризов – суперзвезда в Миннесоте, болельщики им восхищаются. Примерно та же история, что с Овечкиным в Вашингтоне»

– Вы родились в штате Миннесота и провели за местную команду пять матчей в Национальной хоккейной лиге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх