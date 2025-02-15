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Associated Press: группа европейских стран «втайне работает над планом отправки войск на Украину»

Associated Press: группа европейских стран «втайне работает над планом отправки войск на Украину»

АР утверждает, что во главе этой группы стоят Великобритания и Франция.Группа европейских стран «втайне работает над планом отправки войск на Украину», сообщает новостное агентство Associated Press по итогам первого дня Мюнхенской конференции по безопасности.

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