Борзаковский покинет пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Олимпийский чемпион-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский может покинуть пост главного тренера сборной России по легкой атлетике, сообщил «Весь Спорт», ссылаясь на источники в сборной России и Всероссийской федерации легкой атлетике (ВФЛА).