Русскоязычная секта укрооптимистов

Если вы хотите всласть похохотать, то вам необходимо потерпеть недельку, чтобы «материал» поднакопился, а затем где-нибудь в субботу вечерком за чашкой ароматного чая или чего-нибудь покрепче послушать тот бред, что вливают в уши экзальтированным украинским гражданам многочисленные медийные укрооптимисты.