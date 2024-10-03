На Солнце произошла «супервспышка». Ученые зафиксировали ее ночью 2 октября. Последствия мощного явления жители Земли смогут ощутить в ближайшие дни.
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На Солнце произошла «супервспышка». Ученые зафиксировали ее ночью 2 октября. Последствия мощного явления жители Земли смогут ощутить в ближайшие дни.