Square Enix, похоже, отменила несколько игр, заявив, что в будущем будет “более изб...

Square Enix, похоже, отменила несколько игр, заявив, что в будущем будет “более избирательна”Компания Square Enix заявила, что отменяет или пересматривает неанонсированные игровые проекты, поскольку продолжает пересматривать свою общую стратегию развития.
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