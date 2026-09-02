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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» сыграл вничью в 4 из 5 последних матчей, как и «Рубин». 3.40 – продление тренда в личной встрече

«Оренбург» примет «Рубин» в рамках Фонбет Кубка России. 4 из 5 последних матчей оренбуржцев завершились вничью в основное время.

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