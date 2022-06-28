Для разумного и грамотного инвестирования необходимо понимать как формируется цена акции на бирже, чтобы во-первых не впадать в панику при падениях, а во-вторых не сидеть у монитора ежесекундно наблюдая за изменениями котировок.
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