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Пьяный треш-стример из Краснодара оскорбил участников СВО во время эфира

Пьяный треш-стример из Краснодара оскорбил участников СВО во время эфира

Мужчине грозит уголовная ответственность по статье о дискредитации Вооружённых сил России.Изрядно подвыпивший треш-стример из Краснодара наговорил лишнего во время прямого эфира.

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