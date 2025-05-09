Губернатор, который пытается вернуть русским пассионарность

Акимова Татьяна

С антиалкогольной пропагандой-это слишком!Люди едут в Вологодскую область с сумками алкоголя, зная, что там его купить не просто.Или просто едут в другую область например, из Устюжны в пгт. Сандово Тверской области и покупают алкоголя сколько нужно.По поводу мигрантов я-за!Так должно быть по всей стране.Мигранты должны работать по договорам О работал-уехал и никаких семей.Та организация, что их взяла на работу, должна полностью за них отвечать и депортировать за их счет.