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Губернатор, который пытается вернуть русским пассионарность

Губернатор, который пытается вернуть русским пассионарность

С прошлого года слежу за губернатором Вологды Филимоновым, который в отличие от большинства глав регионов не боится публично говорить о проблемах, а не только отчитывается о достижениях.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
С антиалкогольной пропагандой-это слишком!Люди едут в Вологодскую область с сумками алкоголя, зная, что там его купить не просто.Или просто едут в другую область например, из Устюжны в пгт. Сандово Тверской области и покупают алкоголя сколько нужно.По поводу мигрантов я-за!Так должно быть по всей стране.Мигранты должны работать по договорам О работал-уехал и никаких семей.Та организация, что их взяла на работу, должна полностью за них отвечать и депортировать за их счет.
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Какой? Назовите. Нормальный подход у вологодского губернатора.
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20 час.
ЮС
Юрентий Сантилимонович
Да та же кодировка за государственный счёт и плюс её реклама.
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4 час.
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