На Каннском фестивале покажут американскую драму с Борисовым и Эйдельштейном

В рамках 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, состоится премьера инди-драмы американского режиссера Шона Бейкера «Анора», в которой сыграли Юра Борисов («Кентавр»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд») и Дарья Екамасова («Легенда №17»).