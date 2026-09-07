GOLD (GC) — CPI WEEK INTEGRATED MARKET ANALYSIS — 9-6-2026 Gold Futures COMEX:GC1! jcm99769 Current Structure Gold is trading around $4,450, following a sharp post-jobs-report decline from the $4,700+ area.
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