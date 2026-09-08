Финал фестиваля иллюзионистов «Маги в парках» пройдет в Коломне 12 сентября

В Коломне 12 сентября состоится гала-концерт II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков заявил о г...
- ЭЛ Роспотребнадзор з...
- Каллас заявила, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым