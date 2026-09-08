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Финал фестиваля иллюзионистов «Маги в парках» пройдет в Коломне 12 сентября

Финал фестиваля иллюзионистов «Маги в парках» пройдет в Коломне 12 сентября

В Коломне 12 сентября состоится гала-концерт II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

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