США – Германия: Олаф Шольц виляет хвостом перед Джо Байденом - А ПОЙДЁМ НА СЕВЕР, А МЫ ПОЙДЁМ НА СЕВЕР!

На проблемы собственной страны берлинскому пациенту глубоко наплевать? Каким-то чудом Джо Байден опознал канцлера Германии Олафа Шольца во время его визита в США и провёл с ним невнятную дружескую беседу.
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