Мужчина предложил сотрудникам полиции 50 000 рублей.Пермяк, которого заподозрили в вождении «под кайфом», попытался откупиться от ДПС взяткой — мужчина предложил сотрудникам полиции 50 000 рублей, однако те сообщили о даче взятки.