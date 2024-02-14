Мужчина предложил сотрудникам полиции 50 000 рублей.Пермяк, которого заподозрили в вождении «под кайфом», попытался откупиться от ДПС взяткой — мужчина предложил сотрудникам полиции 50 000 рублей, однако те сообщили о даче взятки.
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