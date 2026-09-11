Пострадали двое, горит промпредприятие: ВСУ ракетами атаковали Волгоград

В ночь на 11 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по территории Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
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