Поворотник включил, знаичт можно в зеркала не смотреть?

Весьма распространённая ситуация на дороге, но только этот случай окончился ДТП. Водитель на автомобиле Рено Меган2 включил поворотник и не посмотрев в зеркала пошёл на обгон, чем напугал водителя с регистратором.
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