Российские военные зашли в Днепропетровскую область в ходе боев за Красноармейск: Карта специальной военной операции на Украине на 11 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские войска вошли в Днепропетровскую область Украины в ходе активных боевых действий за Красноармейск (украинское название — Покровск), расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР).