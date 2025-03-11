Российские военные зашли в Днепропетровскую область в ходе боев за Красноармейск: Карта специальной военной операции на Украине на 11 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские войска вошли в Днепропетровскую область Украины в ходе активных боевых действий за Красноармейск (украинское название — Покровск), расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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