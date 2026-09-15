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Царьград

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Вера Васильева: мифы о донорстве костного мозга в России развенчаны

Вера Васильева: мифы о донорстве костного мозга в России развенчаны

Врач-гематолог Вера Васильева на пресс-конференции рассказала об успехах трансфузиологов в России, снизивших число мифов о донорстве костного мозга.

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