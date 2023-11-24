The Guardian: британцы стали обнимать коров ради душевного равновесия

Британцы нашли необычный способ избавиться от стресса. Об этом пишет британская газета The Guardian. По информации издания, терапевтические сессии придумала владелица фермы Дамбл в Восточном Йоркшире Фиона Уилсон.
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