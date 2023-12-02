Маколей Калкин расплакался на открытии именной звезды в Голливуде

Актер произнес трогательную речь МАКОЛЕЙ КАЛКИН С СЕМЬЕЙ СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО Прославившийся благодаря популярной новогодней комедии «Один дома» Маколей Калкин удостоился именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии