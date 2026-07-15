Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске дело о подкупе на автоколонне довели до суда

В Смоленске дело о подкупе на автоколонне довели до суда

Директор смоленской транспортной компании «Магнита» более 6,5 лет «крутил схему» с подчинёнными Резонансное уголовное дело по обвинению руководителя подразделения автотранспортного предприятия в 41-м коммерческом подкупе рассмотрит Ленинский районный суд Смоленска.

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