В Забайкалье следователи транспортной полиции возбудили уголовного дело по факту мошенничества.

Сотрудниками Читинского ЛО МВД России на транспорте в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен 43-летний житель Иркутской области, который подозревается в хищении денежных средств, совершенном путем обмана, на общую сумму свыше 495 тысяч рублей.
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