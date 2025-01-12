В Забайкалье следователи транспортной полиции возбудили уголовного дело по факту мошенничества.

Сотрудниками Читинского ЛО МВД России на транспорте в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен 43-летний житель Иркутской области, который подозревается в хищении денежных средств, совершенном путем обмана, на общую сумму свыше 495 тысяч рублей.