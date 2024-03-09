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Очередная часть про "Большую Игру"

Штош, продолжим рассказ про начало «Большой Игры».После «наполеоновских войн» в Европе осталось лишь три «суверена» - Россия, Британия и Пруссия.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Просто о политике: РИ времён Александра-3 и Витте была на подъме в отпуске от войн. Укреплялся рубль, интенсивно строились ж/д, набирало силу искусство, литература и т.д.&quot;Большие потрясения&quot; грянули после коронации и зловещей Ходынской давки чопорного Ник-2. Затем 9-е Января, Ленский расстрел, две сфабрикованные войны, отречение, бутафорная Февральская &quot;революция&quot; верхов. ...А всё началось с ж/д - ЧП, в котором буквально подорвал здоровье могучий Александр-3. Если бы его каденция продолжилась ещё 5-6 лет, картинка истории была бы другой. Каждое из потрясений заслуживает разбора полётов несоответствующего должности императора.
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