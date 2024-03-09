Очередная часть про "Большую Игру"

Сергей Дмитриев

Просто о политике: РИ времён Александра-3 и Витте была на подъме в отпуске от войн. Укреплялся рубль, интенсивно строились ж/д, набирало силу искусство, литература и т.д."Большие потрясения" грянули после коронации и зловещей Ходынской давки чопорного Ник-2. Затем 9-е Января, Ленский расстрел, две сфабрикованные войны, отречение, бутафорная Февральская "революция" верхов. ...А всё началось с ж/д - ЧП, в котором буквально подорвал здоровье могучий Александр-3. Если бы его каденция продолжилась ещё 5-6 лет, картинка истории была бы другой. Каждое из потрясений заслуживает разбора полётов несоответствующего должности императора.