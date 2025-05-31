Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Медведев Вл Ник
    Блестящий анализ и исторические выводы!Мистер Трамп прои...
  • Михаил Фадеев
    Нда-сс... Даже не знаю - сопереживать ему, болезному, или ну его нахер, пиндоса гребаного... как ни крути, а Карфаген...Мистер Трамп прои...
  • Evgenija Palette
    А ЕЩЕ - НАМ НУЖНЫ КВОТЫ НА ВСЕХ ИНОРОДЦЕВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ВЛАСТИ...ЭТО - МИРОВАЯ ПРАКТИКА. В любом Государстве большин...«Погрузим мигрант...

Пять лет за службу России: Узбекистан нанес удар в спину — боец получил срок за участие в СВО

Пять лет за службу России: Узбекистан нанес удар в спину — боец получил срок за участие в СВО

БлокнотРУ Ветерана ЧВК «Вагнер» приговорили к тюрьме за участие в спецоперации. В Узбекистане 50-летний мужчина получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы за участие в российской спецоперации на территории Украины в составе частной военной компании «Вагнер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх