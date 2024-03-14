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Вопреки заявлениям Макрона, французские военные не рвутся ехать на Украину

Вопреки заявлениям Макрона, французские военные не рвутся ехать на Украину

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо прокомментировал статью о реакции французских военных на предложение президента Эммануэля Макрона об отправке сил страны на Украину.

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