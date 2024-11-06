Российскому хоккеисту Капризову наложили швы из-за попадания шайбы в лицо

Главный тренер "Миннесоты Уайлд" Джон Хайнс сообщил, что российскому нападающему команды Кириллу Капризову были вынуждены наложить швы на лицо после того, как в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Лос-Анджелес Кингз" в него попала шайба.