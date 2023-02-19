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Военный эксперт Кедми: “США хотят ослабить Россию, чтобы расправиться с Китаем”

Военный эксперт Кедми: “США хотят ослабить Россию, чтобы расправиться с Китаем”

США сейчас активно спонсируют Украину, накачивая ее оружием, чтобы ослабить Россию и затем начать наступление на Китай.

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