Си Цзиньпин предложил Мишустину провести годы российско-китайской культуры

Годы российско-китайской культуры должны укрепить фундамент передающейся из поколения в поколение дружбы народов России и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии