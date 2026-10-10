Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект бюджета в части здравоохранения

9 октября состоялось заседание Комитета Государственной Думы по охране здоровья, на котором рассмотрели проекты Федерального бюджета на 2027–2029 годы в части финансирования здравоохранения, а также проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
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