Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект бюджета в части здравоохранения

9 октября состоялось заседание Комитета Государственной Думы по охране здоровья, на котором рассмотрели проекты Федерального бюджета на 2027–2029 годы в части финансирования здравоохранения, а также проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.