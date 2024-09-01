Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин перекрыл Европе газ, променял процветание РФ на имперские амбиции – сказала фон дер Ляйен

Путин перекрыл Европе газ, променял процветание РФ на имперские амбиции – сказала фон дер Ляйен

  Урсула фон дер Ляйен решила жечь напалмом, надеясь, что за 2-3 года у людей напрочь отшибло память! Она вдруг заявила, что Путин «перекрыл Европе газ», а также «променял экономическое процветание собственной страны на имперские амбиции».

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Комментарии
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TA
Tchernichova Aneta
Кроме Путина которо обожаю остальные мировые полит деятели мне безразличны но Урсула эта твар, шлюха,гнида нацистка хочу видить в тюрме с крючком на шею
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2 час.
АЕ
Анна Егорова
Пожелаем Европе суровых морозов будущей зимой!
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1 час.
Игорь Шульгин
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39 мин.

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