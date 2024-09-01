Путин перекрыл Европе газ, променял процветание РФ на имперские амбиции – сказала фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен решила жечь напалмом, надеясь, что за 2-3 года у людей напрочь отшибло память! Она вдруг заявила, что Путин «перекрыл Европе газ», а также «променял экономическое процветание собственной страны на имперские амбиции».
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