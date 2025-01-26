Новые выбросы мазута на побережье Черного моря: МЧС сообщает о загрязнении Татьяна СергееваНа Черноморском побережье вновь зафиксированы тревожные выбросы мазута, о чем сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России в своем официальном телеграм-канале.
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