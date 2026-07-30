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Федерация футбола США против планов ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Поддерживаем КОНКАКАФ и ее членов»

Федерация футбола США выступила против планов ФИФА продать часть прав на чемпионат мира. Ранее сообщалось , что ФИФА  консультировалась по поводу проекта с людьми, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

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