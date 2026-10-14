Самое опасное для России из всего периода правления Дональда Трампа – это процессы, которые он спровоцировал в Европе, где, осознав, что могут остаться без американского «зонтика», начали гонку вооружений.
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