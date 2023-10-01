Самые странные места в мире: 15 пейзажей, которые выглядят так, будто они с другой планеты

Мы часто обращаемся к звездам и другим планетам, когда думаем о причудливых и фантастических местах, и забываем, что на Земле есть ландшафты и сооружения, которые, кажется, вышли прямо из научно-фантастического рассказа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии