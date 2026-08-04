Ханна резко высказалась о хейтерах: «Как люди могут быть такими жестокими?»

Певица Ханна поделилась с подписчиками своими размышлениями о жестокости и агрессии в Сети. Артистка призналась, что её всё чаще пугает поведение людей, причём поводом для таких мыслей становятся не только мировые события, но и комментарии пользователей в соцсетях.