Ханна резко высказалась о хейтерах: «Как люди могут быть такими жестокими?»

Певица Ханна поделилась с подписчиками своими размышлениями о жестокости и агрессии в Сети. Артистка призналась, что её всё чаще пугает поведение людей, причём поводом для таких мыслей становятся не только мировые события, но и комментарии пользователей в соцсетях.
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