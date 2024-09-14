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Аномальная погода прогнозируется в нескольких регионах

В ближайшие дни опасные погодные явления ожидаются в шести российских регионах. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Ставропольском крае прогнозируются сильный ветер до 25 метров в секунду и дожди, а в Калмыкии — пыльные бури из-за засухи и сильного ветра.

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