Китай продолжит облегчать трансграничные путешествия - МИД КНР

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Китай будет продолжать облегчать трансграничные путешествия, приветствуя людей из всех стран мира посетить страну, испытать ее разнообразное очарование и совместно воспользоваться дивидендами ее развития, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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