Китай продолжит облегчать трансграничные путешествия - МИД КНР

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Китай будет продолжать облегчать трансграничные путешествия, приветствуя людей из всех стран мира посетить страну, испытать ее разнообразное очарование и совместно воспользоваться дивидендами ее развития, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.