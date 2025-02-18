РФ готовит контрмеры в ответ на действия недружественных стран на Балтике

TASS/dpa/picture-alliance Великобритания вместе с другими входящими в состав НАТО странами предпринимает попытки навязать Европе возможность арестов российских судов на Балтике якобы из-за угроз природе и инфраструктуре.
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