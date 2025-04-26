Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чиксон, сын маньяка, — всё: Потомок Чикатило, воевавший под Харьковом, исчез бесследно — "посылка доставлена"

Чиксон, сын маньяка, — всё: Потомок Чикатило, воевавший под Харьковом, исчез бесследно — "посылка доставлена"

Царьград Коллаж Царьграда Сын печально известного маньяка-каннибала Андрея Чикатило — неоднократно судимый Юрий Мирошниченко, он же Чиксон, пропал без вести на Харьковском направлении, где он воевал за ВСУ.

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