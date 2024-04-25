Грядет альтернативная олимпиада.

Пока МОК в порыве раздуть из мухи святошу борется с конкурентами из России и Белоруссии на парижской олимпиаде или WADA за чистоту крови особо неугодных, в тени западных «райских кущ» зреет еще одна олимпиада.
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