Экс-теннисист Ольховский: с такой работой ног Медведев может побеждать везде

Известный российский теннисист, победитель двух турниров АТР в одиночном и 20 турниров, а также экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский, выигрывавший "Ролан Гаррос" в миксте в комментарии для "Газеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии