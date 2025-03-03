Релокантов просят на выход. Из США выгонят сотни тысяч украинцев и русских

Людмила Лиханова В Шереметьево и не только проверяют не по паспорту, а по другим данным в т.ч. и по интернетским высказываниям и постам. Там уже вой и плач стоит

Людмила Лиханова Вы их этих?...вы уже в базе данных ФСБ. Поздравляю