Медвежий угол
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Медвежий угол

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Релокантов просят на выход. Из США выгонят сотни тысяч украинцев и русских

Релокантов просят на выход. Из США выгонят сотни тысяч украинцев и русских

Царьград Jon Putman/Keystone Press Agency/Globallookpress Из США выгонят сотни тысяч украинцев и русских в рамках новой программы ускоренной депортации, которую подготовила администрация Трампа.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
В Шереметьево и не только проверяют не по паспорту, а по другим данным в т.ч. и по интернетским высказываниям и постам. Там уже вой и плач стоит
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6 час.
Людмила Лиханова
Вы их этих?...вы уже в базе данных ФСБ. Поздравляю
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6 час.
Людмила Лиханова
В Шереметьево и не только проверяют не по паспорту, а по другим данным в т.ч. и по интернетским высказываниям и постам. Там уже вой и плач стоит
Ответить
6 час.
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